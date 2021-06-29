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Giriş Tarihi: 29.6.2021 16:10 Son Güncelleme: 29.6.2021 16:10

Çaykur Rizespor Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiraladı!

DHA
Çaykur Rizespor Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiraladı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir’den 1 yıllığına kiraladığı sol bek Cemali Sertel ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Sportif Direktör Fahri Tatan'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Cemali Sertel'den beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, "Hocamızdan sonra çok değerli kardeşimizi kadromuza katıyoruz. Ümit Milli Takım'ın da çok değerli oyuncusu ve Rizespor'a da çok şey katacağına inanıyoruz. Hem kendisi için hem de kulübümüz için güzel bir sezon geçireceğini umut ediyoruz" dedi.

Geçen sezon Medipol Başakşehir forması ile 13 lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Cemali Sertel ise Çaykur Rizespor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. 21 yaşındaki oyuncu, "Rizespor transfer sürecinin başından sonuna kadar ne kadar istekli olduğunu bana hissettirdi. Kiralık olsam da forma savaşında her zaman var olacağım. Burada oynayıp kendimi kanıtladıktan sonra A Milli Takım hedefim var" şeklinde konuştu.

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Çaykur Rizespor Başakşehir'den Cemali Sertel'i kiraladı!
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