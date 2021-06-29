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Giriş Tarihi: 30.6.2021 01:07 Son Güncelleme: 30.6.2021 01:11

EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı!

İHA
EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu’nda Ukrayna, İsveç’i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, son 8 takım arasına yükseledi. Bu karşılaşma ile de çeyrek final eşleşmeleri tamamlanmış oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası son 16 Turu mücadeleleri İsveç - Ukrayna maçı ile tamamlandı. Karşılaşmanın Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada ikinci 15 dakikalık devrede Ukrayna 120. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği golle 2-1 kazanıp çeyrek final biletini alarak, İngiltere'nin rakibi oldu.

Bu karşılaşma ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de tamamlanmış oldu. Buna göre çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri şu şekilde:



2 Temmuz Cuma

-İsveç - İspanya
-Belçika - İtalya

3 TEMMUZ CUMARTESİ

-Çek Cumhuriyeti - Danimarka
-Ukrayna - İngiltere

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EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı!
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