Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti
Giriş Tarihi: 29.6.2021 06:13 Son Güncelleme: 29.6.2021 07:04

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerde teknik direktör problemi devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Teknik direktörü Pazartesi açıklayacağım.' demişti fakat taraftarın beklediği haber dün gelmedi. Akşam saatlerinde resmi internet sitesinden açıklama yapan Fenerbahçe, yeni teknik adamın birkaç gün içinde belli olacağını duyurdu. Bilic'ten olumsuz haber gelince Ali Koç'un en başından beri aklında olan o isim yine gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu hala devam ediyor. Fenerbahçe iki gün sonra sezon başı kampı için Düzce Topuk Yaylası'nda toplanacak. EURO 2020'deki İspanya - Hırvatistan maçının sonucu teknik direktör konusunda sürprizlere neden olabilir.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

SON DAKİKA: EURO 2020'DEKİ O MAÇTAN SONRA FENERBAHÇE...

Fenerbahçe'de sezonun açılmasına iki gün kala hoca hala belli değil. Slaven Bilic ile anlaşma aşamasına gelen Fenerbahçe, Hırvat teknik adamın kulübüyle yaşadığı tazminat sorunu nedeniyle rotayı diğer adaylara çevirdi...

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

FATİH TERİM HAKKINDAKİ SÖZLERİ OLAY OLAN PİRLO...

Sarı lacivertli yönetim Bilic'ten gelen olumsuz haber sonrası rotayı İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya çevirdi.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Marco Silva ve Fonseca da görüşülen diğer teknik adamlar arasında.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

BAŞKAN ALİ KOÇ'UN AKLINDA O VAR!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aklında Hırvatistan'ın başarısında büyük pay sahibi olan Zlatko Dalic var!

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

EURO 2020'de dün oynanan maçta Hırvatistan ile İspanya 3-3 berabere kaldı. Uzatmalara giden karşılaşmayı İspanya 5-3 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Son teknik direktörü Erol Bulut'u 25 Mart'ta gönderen, ligde son maçını 15 Mayıs'ta oynayan Fenerbahçe, yeni sezonun startını vermesine 2 gün kala halen hocasını belirleyemedi.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Seçim öncesi, "Teknik direktörü pazartesi açıklayacağım" diyen Başkan Ali Koç, Slaven Bilic'ten gelen "Çin'deki kulübüm gitmeme izin vermiyor" mesajının ardından rötar yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

ZLATKO DALİC DE İSTİYOR AMA...

Ali Koç'un, üzerinde yoğun olarak çalışma sarf ettiği isimlerin Andrea Pirlo ve Zlatko Dalic olduğu iddia edildi. Hırvatistan'ın Tenik Direktörü Dalic ise "Biraz daha bekleyin" mesajını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Pirlo'nun şartlarının büyük ölçüde kabul edildiği, ancak henüz kesin anlaşmanın sağlanamadığı bildirildi. Adaylar arasında Marco Silva ve Fonseca yerini koruyor.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI: HANİ VERDİĞİN SÖZLER!

Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktörü dün de açıklamaması Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada 'teknik direktör' başlığını gündemin ilk sırasına kadar taşıyan sarı-laciverliler 'Hani hocayı açıklayacaktı! Takım toplanıyor hala teknik direktör yok...

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Başkan Ali Koç'un hocayı açıklamasını beklerken ağaç olduk. Şampiyonluk bekle, forvet bekle, teknik direktör bekle, ömrümüz beklemekle geçti.' yorumlarını yaptılar.ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN TEKNİK DİREKTÖR YORUMU! 'BU SÜREÇ UZARSA...'
'Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

ÖMER ÜRÜNDÜL'DEN TEKNİK DİREKTÖR YORUMU! 'BU SÜREÇ UZARSA...'

'Fenerbahçe'de ciddi bir teknik adam sorunu var. Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğine karar verilmesinden sonra yeni hocanın bulunması gerekirdi. Ancak bugüne kadar hiçbir yabancı teknik adam ile anlaşma sağlanamadı.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Dün de açıklanmadığına göre prensipte anlaşılan hoca son anda bir pürüz çıkardı, böyle anlaşılıyor. Takım 2 gün sonra toplanarak yeni sezon için çalışmalarına başlayacak. Bu çok büyük bir sorun değil.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Nasıl Galatasaray, kongre öncesi Fatih Terim'in durumunun belli olmaması nedeniyle Selçuk İnan ile çalışmaya başladıysa, Fenerbahçe de böyle bir hamle yapabilir. Ama yine de ivedilikle teknik adam işini halletmek şart.

Bu iş ne kadar uzarsa o kadar camiada sıkıntılar artar. Transfer için ise zaten elde geniş bir kadro var. Başta santrfor olmak üzere 3 tane nokta oyuncu her zaman alınabilir.'
Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti

Fenerbahçe yeni sezonun ilk idmanı öncesinde sadece teknik adam değil kadrodaki oyuncu enflasyonuyla ilgili de sıkıntı yaşıyor. Henüz sadece bir transfer yapıldı (Serdar Dursun), takımdan ayrılan isimler ise Harun Tekin ve Michael Frey oldu.

Fenerbahçe'nin elinde kiradan dönenler ve altyapıdan gelen isimlerle birlikte tam 46 sözleşmeli oyuncu bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti
Samandıra'nın şartları bile bu kadar fazla futbolcuyu ağırlamaya müsaade etmiyor! Yeni yapılacak transferlerle birlikte 50'yi aşacak futbolcu sayısının yarı yarıya azaltılması gerekiyor.
Tüm bunların hangi mali şartlarla yapılacağı ise merak konusu. Kısacası Fenerbahçe, sezona sıkıntılarla başlıyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Altın yatırımcıları dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son Dakika Haberi - Belçika Portekiz'i eledi Ronaldo maç sonu böyle görüntülendi! 'Şanslıydınız...'
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
EURO 2020'de İsviçre'den tarihi başarı! Mbappe kaçırdı Fransa elendi!
Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 29 Haziran 2021 Salı
SON DAKİKA | 28 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum tablosu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderdi! 'Biraz daha bekleyin...' Taraftar sosyal medyada isyan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA