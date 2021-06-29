Son dakika: Rachid Ghezzal'den transfer sözleri! "Beşiktaş transferim için..."

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmasından sonra transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta öncelikli olarak forvet hattına transfer yapılacak.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Rosier ve Ghezzal'in durumu merak ediliyor.
RACHİD GHEZZAL'DEN TRANSFER SÖZLERİ
Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan ve Bein Sports'a konuşan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın transferi için çok uğraştığını ifade etti.
"İSTANBUL'A YERLEŞMEK İSTİYORUM"
Bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli yıldız, ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar'a konuştu. Beşiktaş'ı çok sevdiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı: "Önceliğim Beşiktaş'ta kalmak. İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş'ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım"
Siyah-beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Ghezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlaşmıştı.
FORVET İÇİN MİTROVİC İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, forvet transferi için tercihini yaptı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra santrafor bölgesinde eksik kalan Beşiktaş'ta ilk hedef Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic! Mitrovic'in kulübü Fulham ile pazarlıklar başladı.
EN BÜYÜK ENGEL OYUNCUNUN MAAŞI
Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon €'luk maaşı...
Beşiktaş maaşının %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği bir diğer forvet ise Hatayspor'dan Mame Diouf oldu.