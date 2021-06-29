Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Rachid Ghezzal'den transfer sözleri! "Beşiktaş transferim için..."
Giriş Tarihi: 29.6.2021 18:34 Son Güncelleme: 29.6.2021 18:46

Son dakika: Rachid Ghezzal'den transfer sözleri! "Beşiktaş transferim için..."

Son dakika: Rachid Ghezzal'den transfer sözleri! Beşiktaş transferim için...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyonluk yarışındaki en önemli ismi olan Rachid Ghezzal'den flaş transfer açıklamaları geldi. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlayan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Cezayirli yıldız oyuncu transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmasından sonra transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta öncelikli olarak forvet hattına transfer yapılacak.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Rosier ve Ghezzal'in durumu merak ediliyor.

RACHİD GHEZZAL'DEN TRANSFER SÖZLERİ

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu oyunla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan ve Bein Sports'a konuşan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın transferi için çok uğraştığını ifade etti.

"İSTANBUL'A YERLEŞMEK İSTİYORUM"

Bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli yıldız, ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar'a konuştu. Beşiktaş'ı çok sevdiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı: "Önceliğim Beşiktaş'ta kalmak. İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş'ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım"

Siyah-beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Ghezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlaşmıştı.

FORVET İÇİN MİTROVİC İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, forvet transferi için tercihini yaptı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra santrafor bölgesinde eksik kalan Beşiktaş'ta ilk hedef Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic! Mitrovic'in kulübü Fulham ile pazarlıklar başladı.

EN BÜYÜK ENGEL OYUNCUNUN MAAŞI

Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon €'luk maaşı...

Beşiktaş maaşının %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Sergen Yalçın'ın yönetimden talep ettiği bir diğer forvet ise Hatayspor'dan Mame Diouf oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika... Elmalı davası olayında istismarcı anneden çıldırtan savunma! Bakan Gül'den flaş açıklama...
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den sınavsız üniversite önerisi
LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB E Okul ile 2021 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rachid Ghezzal'den transfer sözleri! "Beşiktaş transferim için..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA