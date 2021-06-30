Beşiktaş Valentin Rosier'de sona geldi! Talipleri tek tek transferden vazgeçti...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef Rosier ve Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak ve forvet transferini noktalamak.