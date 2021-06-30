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Giriş Tarihi: 30.6.2021 16:13 Son Güncelleme: 30.6.2021 16:17

Beşiktaş Valentin Rosier'de sona geldi! Talipleri tek tek transferden vazgeçti...

İHA
Beşiktaş Valentin Rosier'de sona geldi! Talipleri tek tek transferden vazgeçti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezon kiralık oynayan Valentin Rosier konusunda Sporting'le anlaşmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların hedefi, 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenmana kadar transferi bitirmek.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef Rosier ve Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak ve forvet transferini noktalamak.

Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan siyah-beyazlılar, Kenan Karaman konusunda da son pürüzleri giderip imzaları atmak istiyor.

Forvet hattı için Diego Costa ve Mitrovic'i gündemine alan Beşiktaş, Rosier konusunda ise mutlu sona yaklaştı.

ROSİER'İN TAVRI ETKİLEDİ!

Lazio, Marsilya ve Celtic'in gündemine gelen Fransız futbolcu, Beşiktaş'ta oynamak istediğini Portekiz kulübünün yetkililerine iletti ve Sporting Lizbon da transfer konusunda bu doğrultuda hareket etti.

Sporting ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu transferi bitirmek ve 5 Temmuz'da yapılacak olan antrenmana Rosier'i yetiştirmek istiyor.

Bu futbolcuyla ilgilenen Celtic, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle görüşmeleri noktaladı ve başka isimlere yöneldi.

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Beşiktaş Valentin Rosier'de sona geldi! Talipleri tek tek transferden vazgeçti...
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