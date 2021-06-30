Son dakika: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı! Taraftar Muriqi'yi beklerken...

Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Dzyuba Süper Lig'e uygun bir forvet olarak dikkat çekiyor. Takvim'in haberine göre yönetim, Rus yıldızın transferi için mali şartları sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.