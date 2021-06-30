Son dakika: Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı! Taraftar Muriqi'yi beklerken...

Son dakika... Geçtiğimiz hafta sonu tek aday olarak girdiği seçimde yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç, bu sezon mutlak başarı istiyor. 3 yıllık başkanlık döneminde futbolda kupa kazanma başarısı gösteremeyen Koç, önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu kurmak için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli takımın gündemi önce teknik direktör ardından ise yıldız golcü...
Forvet hattını baştan aşağıya yenilemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Artık golcü transferinde hata yapmak istemeyen ve Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler listesine çok önemli bir yıldızı dahil etti.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Zenit formasını giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. 32 yaşındaki Rus forvetin kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.
MALİ ŞARTLAR ZORLANACAK
Rus basınına da yansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dzyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. 1.96 boyundaki yıldız futbolcu 2015'ten bu yana Zenit'te.
Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Dzyuba Süper Lig'e uygun bir forvet olarak dikkat çekiyor. Takvim'in haberine göre yönetim, Rus yıldızın transferi için mali şartları sonuna kadar zorlamayı düşünüyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 22 GOLE İMZA ATTI
Artem Dzyuba geçen sezon Zenit formasıyla 22 gol attı ve 9 da asist yaptı.
TARAFTAR MURİQİ'Yİ İSTİYOR...
Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya satılan Vedat Muriqi, İtalya'da beklenen performansı gösteremedi ve gözden düştü. Fenerbahçe taraftarı da Bosnalı golcünün geri dönmesini istiyor. Lazio, Muriqi'yi kiralamak isterse sarı-lacivertlilerin devreye girebileceği belirtiliyor.
SERDAR DURSUN VE CAULKER TRANSFER EDİLDİ!
Fenerbahçe'de henüz yeni teknik direktör belli olmadı ancak transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet bölgesine Darmstadt'tan Serdar Dursun alan Kanarya, Süper Lig'in tecrübeli savunma oyuncusu Caulker'i de kadrosuna kattı.
Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Caulker için resmi açıklama da geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."