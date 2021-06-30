Son dakika: 'Roma'da oynamak istiyorum' demişti! Juventus Granit Xhaka'yı bitiriyor

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden biri olan Arsenal, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon zirveyi hedefleyen Londra temsilcisi için birçok futbolcu gündemde.
Ben White, Nuno Tavares, Albert Lokonga ve Renato Sanches, Topçular'ın transfer listesinde yer alıyor. Arsenal forması giyen ve takımıyla yeni sözleşme imzalamayan Emile Smith Rowe'un adı da Aston Villa ile anılıyor.
İspanyol teknik adam Arteta, Arsenal'i eski günlerine geri döndürmek için yoğun mesai harcıyor. Fakat EURO 2020'nin yıldızlarından biri olan Granit Xhaka'yı elde tutamayacak gibi görünüyor.
Yıldız futbolcu, EURO 2020'de İtalya ile Roma'da oynadıkları müsabaka sonrasında flaş bir açıklama yapmıştı. Roma'da oynamak istediği mesajını veren Xhaka, "Arsenal ne istediğimi biliyor, burası (Roma) çok güzel" şeklinde konuşmuştu.
Ancak İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Xhaka yarışına Juventus da dahil oldu.
Haberin detaylarında, İsviçreli oyuncunun Roma'yı istediği fakat Başkent ekibinin elini çabuk tutmaması durumunda Juventus'un Xhaka'yı kadrosuna katabileceği yer aldı.