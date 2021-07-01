Dev transfer gerçekleşti! Jadon Sancho Manchester United'da...

Borussia Dortmund, borsaya gönderdiği yazıda oyuncunun transferi konusunda Manchester United ile anlaşıldığını açıkladı. Manchester United, 21 yaşındaki oyuncu için 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

JADON SANCHO EN PAHALI 3. OYUNCU OLDU!

Jadon Sancho, Manchester United tarihinin en pahalı 3. oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın tarihindeki en pahalı isim 105 milyon Euro'ya takıma katılan Paul Pogba olmuştu. Manchester United, Harry Maguire'yi ise 87 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

kulüp tarihinin en pahalı isimleri;

Paul Pogba 105

Harry Maguire 87

Jadon Sancho 85

Romelu Lukaku 85

Angel Di Maria 75