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Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:24 Son Güncelleme: 1.7.2021 13:31

Dev transfer gerçekleşti! Jadon Sancho Manchester United'da...

Dev transfer gerçekleşti! Jadon Sancho Manchester United'da...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı. Uzun süren görüşmelerin sonunda transferin yaklaşık 85 milyon euroya tamamlandığı belirtildi.

Manchester United, uzun süredir transfer etmek istediği Jadon Sancho transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, bu transfer için Borussia Dortmund'a yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Borussia Dortmund, borsaya gönderdiği yazıda oyuncunun transferi konusunda Manchester United ile anlaşıldığını açıkladı. Manchester United, 21 yaşındaki oyuncu için 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

JADON SANCHO EN PAHALI 3. OYUNCU OLDU!

Jadon Sancho, Manchester United tarihinin en pahalı 3. oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın tarihindeki en pahalı isim 105 milyon Euro'ya takıma katılan Paul Pogba olmuştu. Manchester United, Harry Maguire'yi ise 87 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

kulüp tarihinin en pahalı isimleri;

Paul Pogba 105
Harry Maguire 87
Jadon Sancho 85
Romelu Lukaku 85
Angel Di Maria 75

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Dev transfer gerçekleşti! Jadon Sancho Manchester United'da...
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