Dünya bunu konuşacak! Kylian Mbappe'den flaş karar...

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappei, gelecek adına kararını verdi. 22 yaşındaki genç yıldız, 2022'de bitecek sözleşmesini uzatmayacak.
L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint Germain ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe, kontratını yenilemeyeceğini ve önümüzdeki sezon sonunda ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.
Fransız yıldızın, EURO 2020'deki performansı da eleştiri konusu olmuştu. Son 16 turunda penaltılarda İsviçre'ye elenen Fransa'nın son penaltısını Mbappe kullanmış ve kaleci Yann Sommer'in geçememişti.
22 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 öncesi France Football'a yaptığı açıklamada da "Burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok" ifadelerini kullanmıştı.
PSG'ye 2018'de Monaco'dan transfer olan Kylian Mbappe ile başta Real Madrid olmak üzere birçok dev kulüp ilgileniyor.
Geçen sezon Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu Lille'e kaptıran PSG'de Mbappe, 47 maçta 42 gol attı ve 11 asist kaydetti.
2017'den beri Fransız devinin formasını giyen genç yıldız, son 4 sezonda 171 maça çıktı 132 gol attı ve 61 asist yaptı.