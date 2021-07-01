Herkes gider Muslera kalır

Sarı-kırmızılı takımda 10 sezonu geride bırakan 35 yaşındaki kaleciden formayı alamayan ayrılıyor. Son olarak düzenli oynamak isteyen Okan Kocuk, Giresunspor ile anlaştı
Galatasaray'da takımdan ayrılan ilk isim Okan Kocuk oldu. Düzenli oynamak isteyen Okan, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'la anlaştı ve sarı-kırmızılı kulüp de yedek kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti. Galatasaray'da 10 sezonu geridebırakan Muslera ise bu periyotta 8 kaleciyigöndermiş oldu. Sırasıyla Aykut Erçetin,Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, CenkGönen, İsmail Çipe, Carrasso ve Okan Kocuk kaleyi Muslera'dan alamadı. Mevcut kadroda Uruguaylı 1 numaranın alternatifleri Fatih Öztürk ve genç Berk Balaban. ALMADIĞI KUPA KALMADI!
İki sezon önce ayağının kırılması Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal olan 35 yaşındaki Muslera, kulüp tarihine damga vuracak bir performansa da imza attı. Sarı-kırmızılı formayı toplamda385 kez sırtına geçiren ve bumaçların 131'inde kalesini gole kapatan tecrübelieldiven, ağlarında 417 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi Galatasaray kariyerinde 5 kez lig şampiyonu olurken, 5 kez Türkiye Süper Kupası'nı, 4 kez de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
ASLAN PAYI MARCAO'DAN!
GERİDE kalan sezonda takım bütçesi 56 milyon Euro olan G.Saray'a TFF, 546 milyon TL harcama limiti koydu. FFP ortadan kalksa da sarı-kırmızılı kulüp limitlere uymak istiyor. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınan yönetim, oyuncu satışına sıcak bakıyor. Mevcut kadroda en yüksek teklif iseMarcao'ya bekleniyor. Seçimden önce sözleşmesi 2024'e kadar uzatılan Marcao ile CSKA, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve Zenit ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservisini 20 milyon Euro olarak belirleyen G.Saray, daha aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirdi.
G.SARAY 10 MİLYON EURO VERDİ
GEÇEN sezon devre arasında kiralık olarak gelen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak isteyen G.Saray, girişimlere başladı. Portekiz'den A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki orta saha için Benfica'ya 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonlu resmi teklif yaptı. Portekizli orta saha oyuncusunu PSV maçlarına yetiştirmek isteyen Aslan, bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Beklentisi daha yüksek olan Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile görüşen Fatih Terim'in, kolaylık istediği kaydedildi. İki kulüp, satın alma opsiyonu konusunda ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.