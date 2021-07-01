Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aynı anda sözleşmeleri sona erdi! Dünya yıldızları her an yeni takımlarına imza atabilir...
Giriş Tarihi: 1.7.2021 18:55 Son Güncelleme: 1.7.2021 19:12

Son dakika: Aynı anda sözleşmeleri sona erdi! Dünya yıldızları her an yeni takımlarına imza atabilir...

Son dakika: Aynı anda sözleşmeleri sona erdi! Dünya yıldızları her an yeni takımlarına imza atabilir...

Son dakika haberi... Transfer döneminin en çok beklenen anlarından birisi 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece yaşandı. Dünyanın dört bir yanından birçok yıldız oyuncu, kulüpleriyle sona eren sözleşmelerini uzatmadı ve serbest oyuncu statüsünde yer aldı. Bu isimler arasında Lionel Messi, Sergio Ramos ve Diego Costa gibi yıldız oyuncular yer alıyor. İşte sözleşmeleri sona eren o futbolcular...

Dünya futbolunda EURO 2020 ve 2021-2022 sezonu hazırlıkları devam ederken, transfer sezonunun en çok beklenen günlerinden birisi yaşandı. Birçok yıldız futbolcu, 1 Temmuz itibarıyla mevcut kulüplerinde biten sözleşmelerinin ardından serbest oyuncu statüsüne düştüler.

Yeni takımlarına imza atmak için transfer görüşmelerine devam eden yıldız oyuncular, bazı Süper Lig ekipleriyle de anılıyor. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Diego Costa, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Patrick van Aanholt'un yanı sıra Lionel Messi ve Sergio Ramos gibi dünya yıldızlarının da an itibariyle sözleşmeleri sona ermiş durumda.

İşte transfer sezonunda serbest oyuncu statüsünde yer alan o isimler...

Gianluigi Donnarumma; İtalyan devi Milan'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Donnarumma, İtalya Milli Takımı'yla birlikte EURO 2020'de mücadele ediyor. Donnarumma'nın EURO 2020'nin ardından PSG'ye imza atması bekleniyor.

Elseid Hysaj; Napoli'nin sağ ve sol bekte oynayabilen Arnavutluk vatandaşı Hysaj'ın yeni takımı için Fenerbahçe söylentileri yer alıyor.

Sergio Ramos; Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane savunmacısı Ramos'un PSG'ye imza atması bekleniyor.

Jerome Boateng; Son olarak Bayern Munih'te forma giyen Alman stoper Boateng, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı merakla bekleniyor.

David Luiz; 1 Temmuz itibariyle sözleşmesi sona eren bir diğer savunmacı ise Arsenal'in Brezilyalı yıldızı David Luiz oldu.

Patrick van Aanholt; Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Hollandalı sol bek Aanholt'un da sözleşmesi sona erdi.

Paulinho; Yine Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız Paulinho'nun sarı-kırmızılı ekiple transfer görüşmeleri sürüyor.

Jack Wilshere; Bir dönem Süper Lig ekipleriyle adı geçen İngiliz orta saha oyuncusu Wilshere, yeni takımını bekliyor.

Juan Mata; Manchester United'ın İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata'nın da sözleşmesi sona erdi. Ancak yıldız oyuncunun 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

Lionel Messi; Barcelona ve Arjantin efsanesi Lionel Messi de sözleşmesi sona eren yıldızlar kervanına katıldı. Messi'nin Barcelona ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Diego Costa; Beşiktaş ile uzun süredir adı geçen Diego Costa, son olarak Atletico Madrid'de forma giydi. Yıldız golcünün yeni takımı hakkında birçok söylenti yer alıyor.

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Son dakika: Aynı anda sözleşmeleri sona erdi! Dünya yıldızları her an yeni takımlarına imza atabilir...
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