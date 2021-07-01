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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:40 Son Güncelleme: 1.7.2021 12:09

Son dakika: Cengiz Ünder adım adım Marsilya'ya

Son dakika: Cengiz Ünder adım adım Marsilya'ya

Serie A takımlarından Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya transfer oluyor.

İtalyan ekiplerinden AS Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, Fransız takımı Marsilya'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer oluyor.

Roma, milli fubolcunun sonraki satışından da pay alacak. Cengiz Ünder, son detayların netleşmesinin ardından Marsilya ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yeni sezonda Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de kiralık olarak geçirmiş, 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika: Cengiz Ünder adım adım Marsilya'ya
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