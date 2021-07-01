Son dakika: Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarına yeni bir isim daha! Igor Angelovski'ye 3 yıllık…

4 büyükler arasında henüz teknik direktörü bulunmayan tek kulüp olan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları hızla sürüyor. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz Pazartesi günü açıklaması beklenen Slaven Bilic, son anda çıkan pürüz nedeniyle askıya alınmıştı.
Yeni sezon hazırlıklarına Zeki Murat Göle yönetiminde başlayan sarı-lacivertlilerde 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda devam edecek olan hazırlıklara yeni teknik adamın yetiştirilmesi bekleniyor.
Emre Belözoğlu'yla göreve devam edilmeyeceğinin açıklanmasının ardından birçok aday gündeme gelirken, imza atmaya en yakın isim bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic olmuştu.
Hırvat teknik adamla anlaşma sağlayan, ancak Bilic'in takımı Beijing Guoan'ın hocasının ayrılmasına izin vermemesiyle askıya alınan görüşmelerden hala sonuç bekleniyor.
FONSECA VE RANGNİCK GÜNDEMDE DEĞİL
Paulo Fonseca, Marco Silva gibi isimlerin de yanı sıra EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı çalıştıran Makedon teknik adam Igor Angelovski, sarı-lacivertlilerin yeni adayı oldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin Paulo Fonseca ve Ralf Rangnick ile görüşme halinde olmadığını yazdı.
3 YILLIK SÖZLEŞME...
Schira, sarı-lacivertlilerin son olarak Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı çalıştıran Igor Angelovski ile görüşmelere başladığını ve 45 yaşındaki teknik adamın 3 yıllık sözleşme talep ettiğini yazdı.