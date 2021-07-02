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Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:26 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:26

Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Famalicao'ya transfer oldu!

AA
Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Famalicao'ya transfer oldu!

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Bronu Alves, ülkesi Portekiz'de kariyerini sürdürecek. 39 yaşındaki savunmacı, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncuyla varılan anlaşmanın ardından iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde duygularını dile getiren Bruno Alves, profesyonel eski futbolcu babası Washington Geraldo Dias Alves'in 1984-85 sezonunda Famalicao kulübünde oynadığını hatırlatarak, "Babamın formasını giydiği bir kulübü temsil etmek harika. İnsanların bana inandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit'ten 2013 yılında 5.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bruno Alves, sarı lacivertli ekipte üç sezonda 101 maçta görev almıştı.

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Eski Fenerbahçeli Bruno Alves Famalicao'ya transfer oldu!
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