EURO 2020'de çeyrek final heyecanı başlıyor! İsviçre-İspanya (CANLI)

EURO 2020'de futbol şöleninin sonuna doğru yaklaşılıyor. Çeyrek finale kalan son 8 takım arasında 2 gün boyunca yaşanacak olan heyecan fırtınası, İsviçre ve İspanya maçıyla başlıyor.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadele, Rusya'da bulunan Saint-Petersburg Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic.

İspanya: Unai Simón Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferrán Torres, Morata, Sarabia.

Milli takımımızın grubundan en iyi üçüncü olarak çıkan İsviçre, son 16 turunda bir mucizeye imza atmış ve Fransa'yı penaltı atışlarında eleyerek çeyrek finale yükselme başarısını göstermişti.

İspanya ise E Grubu'ndan 2. sırada çıkmış ve son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. Adeta bir futbolseverleri son düdüğe kadar ayakta tutan son 16 karşılaşması, İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğüyle sona ermişti.