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Giriş Tarihi: 2.7.2021 18:21 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:36

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı başlıyor! İsviçre-İspanya (CANLI)

EURO 2020'de çeyrek final heyecanı başlıyor! İsviçre-İspanya CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri İsviçre ve İspanya maçıyla başlıyor. Bu akşam saat 19.00'da sahne alacak iki ekip, Rusya'da bulunan Saint-Petersburg Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de futbol şöleninin sonuna doğru yaklaşılıyor. Çeyrek finale kalan son 8 takım arasında 2 gün boyunca yaşanacak olan heyecan fırtınası, İsviçre ve İspanya maçıyla başlıyor.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadele, Rusya'da bulunan Saint-Petersburg Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic.

İspanya: Unai Simón Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba, Koke, Busquets, Pedri, Ferrán Torres, Morata, Sarabia.

Milli takımımızın grubundan en iyi üçüncü olarak çıkan İsviçre, son 16 turunda bir mucizeye imza atmış ve Fransa'yı penaltı atışlarında eleyerek çeyrek finale yükselme başarısını göstermişti.

İspanya ise E Grubu'ndan 2. sırada çıkmış ve son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. Adeta bir futbolseverleri son düdüğe kadar ayakta tutan son 16 karşılaşması, İspanya'nın 5-3'lük üstünlüğüyle sona ermişti.

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EURO 2020'de çeyrek final heyecanı başlıyor! İsviçre-İspanya (CANLI)
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