Fenerbahçe'de Papatya Falı! Öne çıkan hoca adayları kimler?

Teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı belirsizliğinin sürdüğü Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası 16 farklı teknik direktör ismi gündeme geldi. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü operasyonda ilk teklikler Jachim Löw ve Marcelo Bielsa'ya giderken, sonrasında da Lucien Favre ile temasa geçildi.
FENERBAHÇE İLE 12 HOCANIN İSMİ ANILDI
Sarı lacivertlilerin bu dönemde adının anıldığı isimler ise Marco Silva, Fonseca, Nuno Santo, Dalic, Petkovic, Bjalica, Daum, Angelovski, Ferreira, Conte, Paulo Sousa ve Andrea Pirlo oldu.
İsimleri Fenerbahçe anıla Marco Silva İngiliz ekibi Fulham ve Nuno Espirito Santo da Tottenham ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'de şu an öne çıkan iki isim bulunuyor: Bilic ve Fonseca. Fenerbahçe Bilic'le görüşmüş fakat kulübü tazminat ödeme konusunda sorunlar çıkardığı için süreç tıkanmıştı. Diğer yandan Makedonya Teknik Direktörü Angelovski'nin de Fenerbahçe ile görüştüğü ifade edildi.
HOCASIZ GEÇEN BİR AY
Fenerbahçe'de gündeme çok fazla isim gelirken Haziran ayının ilk günü yolların ayrıldığı ekipte 32 günün sonunda halen daha bir anlaşma gerçekleşmedi. Sarı lacivertlilerin görüşme yaptığı isimler ile anlaşma bir türlü sağlanamazken, Ali Koç yönetimi daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Ersun Yanal ile yollarını ayırmış, teknik direktör arayışları istenildiği gibi gitmeyince 5 Ağustos 2020 tarihine kadar Tahir Karapınar ile yoluna devam etmişti.
İTALYAN BASINI: ANGELOVSKİ İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Belirsizliğe son vermek için yoğun bir çalışma yapılırken, İtalyan medyası Fenerbahçe'nin, Kuzey Makedonya Teknik Direktörü İgor Angelovski ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulüpten 3 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira da masadaki yerini koruyor. Daha önce PAOK ve Braga kulüplerinde çalışan 42 yaşındaki Ferreira'nın Brezilya ekibi ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
ÇİN KULÜBÜYLE 2022'YE KADAR ANLAŞMASI VAR
Kapısını çaldığı tüm isimlerden 'Hayır' yanıtını alan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt veren tek isim Slaven Bilic oldu. Ancak o da sözleşmeye takıldı. Çin Kulübü Beijing Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar anlaşması olan 52 yaşındaki Hırvat Hoca'ya "Sözleşmesi feshet" gel dendi. Bu durum Çin ekibinin iştahını kabarttı ve 4 milyon Euro ile kapıyı açtı.