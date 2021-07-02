Fenerbahçe'de Papatya Falı! Öne çıkan hoca adayları kimler?

HOCASIZ GEÇEN BİR AY

Fenerbahçe'de gündeme çok fazla isim gelirken Haziran ayının ilk günü yolların ayrıldığı ekipte 32 günün sonunda halen daha bir anlaşma gerçekleşmedi. Sarı lacivertlilerin görüşme yaptığı isimler ile anlaşma bir türlü sağlanamazken, Ali Koç yönetimi daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Ersun Yanal ile yollarını ayırmış, teknik direktör arayışları istenildiği gibi gitmeyince 5 Ağustos 2020 tarihine kadar Tahir Karapınar ile yoluna devam etmişti.