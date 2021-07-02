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Giriş Tarihi: 2.7.2021 13:27 Son Güncelleme: 2.7.2021 13:27

Kasımpaşa Ouanes'i kadrosuna kattı

İHA
Kasımpaşa Ouanes'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Tunus 1. Lig ekiplerinden Es Sahel'in 26 yaşındaki sol beki Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti. Yapılan açıklamaya göre, Ben Ouanes ile 2+1 yıllık kontrat yapıldı.

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiriyor.

Kaleci Harun Tekin ve Ahmet Engin'in ardından lacivert-beyazlılar, Tunus Ligi ekiplerinden Es Sahel'de forma giyen Mortadha Ben Ouanes'i renklerine bağladı. Ouanes, Kasımpaşa ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten konuyla ilgili, "Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel takımının 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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Kasımpaşa Ouanes'i kadrosuna kattı
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