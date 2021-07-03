Son dakika: Galatasaray’dan EURO 2020’nin sürpriz takımı Danimarka’nın yıldızına kanca! Stryger Larsen için gözlemci...

Son dakika... Yeni sezona Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim ile giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçmiş yönetimlerden kalan borçların kapatılmasıyla uğraşayan yeni yönetim, transfer yapmak için bir engel kalmadığını açıklamıştı.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte PSV maçı öncesi yeni transferleri bir bir duyurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar için yeni bir isim gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon yılbaşında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatan Omar ve devre arasında transfer edilen ancak performansı yetersiz görülen Yedlin'in bölgesi sağ bek için çalışmalar sürüyor.
Bir yandan Gedson Fernandes, Florentino Luis ve Onyekuru transferlerini bitirmeye çalışan Galatasaray, bir yandan da sağ ve sol bek için görüşmelerine devam ediyor.
GÖZLEMCİ GÖNDERİLDİ
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı son dakika bilgisine göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda sürprize imza atan Danimarka'nın sağ bek oyuncusu Stryger Larsen için Galatasaray'ın ilgisi bulunuyor.
Nicolo Schira, Udinese'de forma giyen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusunu Galatasaray'ın istediğini ve yıldız oyuncu için Çekya-Danimarka çeyrek finaline gözlemci gönderildiğini paylaştı.
Çekya ile oynanan çeyrek final maçında takımının ilk golünde asist yapan Larsen'in Udinese ile olan sözleşmesi 2022 yılında sürüyor. Galatasaray'ın oyuncu ve kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, bu transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuca bağlanacağı söylendi.
İtalyan gazetecinin haberinde, Larsen'in Udinese'den ayrılmak istediği de belirtilenler arasında.