Son dakika: Lionel Messi’nin geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Barcelona’dan ayrılacak mı?

"BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLMA İHTİMALİ HALEN VAR"

Kulübün mali durumunu düzeltmek için çalışmalarını sürdüren Joan Laporta, "Zorluk çok büyük çünkü bizden çok şey talep ediliyor ama bunu seviyorum ve hazırım." diye konuşmuştu.