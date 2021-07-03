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Giriş Tarihi: 3.7.2021 21:32 Son Güncelleme: 3.7.2021 21:45

Son dakika: Lionel Messi’nin geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Barcelona’dan ayrılacak mı?

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Lionel Messi’nin geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Barcelona’dan ayrılacak mı?

Son dakika haberi… Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birisi olan Lionel Messi’nin, efsanesi olduğu Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Arjantinli dünya yıldızının geçtiğimiz sezon başından bu yana konuşulan transfer söylentileri, henüz gerçeğe dönüşmedi. Transfer söylentilerinin arkasında Barcelona’da kalmasına kesin gözüyle bakılan Messi, henüz yeni kontrata imza atmadı. İngiliz basını, Messi’nin farklı bir takıma gitme şansının hala devam ettiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Barcelona'da geleceği henüz netlik kazanmayan Lionel Messi için soru işaretleri artıyor. Arjantin ve Barcelona efsanesi Messi, olağanüstü başarılar elde ettiği İspanyol devinde sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne düştü.

Geçtiğimiz sezonun başından bu yana Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter ve Manchester United gibi kulüplerin Messi'yi transfer etmek istediği söylenirken, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı söyleniyordu.

Barcelona eski başkanı Josep Bartemou ile yaşanan kişisel sorunlardan ötürü Barcelona'da kalmak istemediği belirtilen Messi, yeni başkan Joan Laporta ile daha sıcak ilişkiler kurmayı başardı.

İspanya'da birçok televizyon programında Messi'yle yola devam etmek istediklerini ve Messi'nin de takımdan kalmak istediğini her fırsatta söyleyen Laporta, yıldız oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamadı.

MALİ SORUNLAR ANLAŞMA İÇİN ENGEL OLUŞTURUYOR

Son yıllarda birçok mali problemlerle uğraşan Barcelona, Avrupa'nın en çok borcu olan kulüpleri arasında yer alıyor. Bu sezon, yetersiz bütçe nedeniyle bonservis bedeli ödemeyeceği oyuncularla anlaşmaya sağlayan İspanyol devi, Agüero, Eric Garcia ve Memphis Depay'ı bedavaya kadrosuna kattı.

Yeni transferlerin hiçbirine bonservis bedeli ödemeyen Barca, mali durumunu düzeltmek için birçok oyuncusunu da satışa çıkardı. Takımda beklentileri karşılayamayan Griezmann ve Coutinho gibi yıldız oyuncuların satılması, Messi'yle imzalanacak sözleşmeye ön ayak olacak.

Başkan Laporta, Messi'nin takımda kalacağını söylerken, ücretini ödeyebilmek için yoğun bir kaynak arayışında bulunuyor. Son yıllarda futbolculara ödediği maaş, Barcelona'yı zor duruma sokarken, Messi ile yapılacak yeni kontratta zora girdi.

"BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLMA İHTİMALİ HALEN VAR"

Kulübün mali durumunu düzeltmek için çalışmalarını sürdüren Joan Laporta, "Zorluk çok büyük çünkü bizden çok şey talep ediliyor ama bunu seviyorum ve hazırım." diye konuşmuştu.

İngiliz basınına göre, Lionel Messi'nin farklı bir takıma transfer olması halen söz konusu. Avrupa'nın en zengin kulüplerinin, serbest statüde yer alan dünya yıldızı Messi'yi kadrosuna katmak isteyeceği aşikar.

Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti. Arjantinli süper yıldız, kariyerinde çıktığı 778 maçta, 672 gol ve 305 asist yaptı. 6 Ballon D'or ödülü bulunan Messi, 1 kez de FIFA Yılın Oyuncusu ödülünü elde etti.

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Son dakika: Lionel Messi’nin geleceğine dair soru işaretleri artıyor! Barcelona’dan ayrılacak mı?
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