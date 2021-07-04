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Giriş Tarihi: 4.7.2021 13:57 Son Güncelleme: 4.7.2021 14:05

Sürpriz ziyaret! Hagi ve Popescu Galatasaray antrenmanında...

Sürpriz ziyaret! Hagi ve Popescu Galatasaray antrenmanında...

Galatasaray'ın antrenmanında bugün sürpriz misafirleri vardı. Sarı-kırmızılıların UEFA Kupası zaferinde kadroda yer alan efsane futbolcularından Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Fatih Terim ve takımını ziyaret etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlandı. Ana bölümde 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihinde özel yere sahip olan Rumen efsaneler Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Sürpriz ziyaret! Hagi ve Popescu Galatasaray antrenmanında...
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