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Giriş Tarihi: 4.7.2021 22:16 Son Güncelleme: 4.7.2021 22:20

Younes Belhanda'dan Adana Demirspor ve Galatasaray sözleri! "İki günde ikna oldum..."

Younes Belhanda'dan Adana Demirspor ve Galatasaray sözleri! İki günde ikna oldum...

Son dakika haberi... Galatasaray'dan olaylı şekilde gönderilen Faslı yıldız Younes Belhanda, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu. Transferinin tamamlanmasının ardından beIN SPORTS'a röportaj veren Younes Belhanda, Galatasaray kariyerinden ve Adana Demirspor'a transferinin nasıl gerçekleştiğinden bahsetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da 4 sezon boyunca görev alan Younes Belhanda, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Sivasspor maçının ardından Türk Telekom Stadyumu'nunun zemini için kullandığı sert ifadeler nedeniyle takımdan gönderilmişti.

Sözleşmesi feshedilen Faslı yıldız, yaklaşık 4 ay boyunca kulüpsüz kaldı. Bu süreçte bireysel antrenmanlarına ve transfer görüşmelerine devam eden Belhanda, eski takımı Nice'ten teklif almıştı.

Ancak maliyeti nedeniyle Nice'e transferi gerçekleşmeyen orta saha oyuncusu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu. Belhanda'nın Adana Demirspor'a transferi, transfer döneminin en büyük ses getiren konularından birisi oldu.

Yeni takımına imza attıktan sonra beIN SPORTS'a röportaj veren Belhanda, merak edilen birçok soruyu yanıtladı.

İşte Younes Belhanda'nın sözleri...

Bildiğiniz gibi 3-4 ay önce antrenman yapmayı bırakmak zorunda kaldım. Galatasaray'dan tanıdığım kondisyoner Vural'la, bireysel antrenmanımı hazırlaması için konuştum. Gerek sahada gerek salonda antrenman yapmaya başladım.

"TÜRKİYE'DEKİ TARAFTARLAR %200 FUTBOLLA YAŞIYORLAR"

Türkiye'deki taraftarlar fanatik, stadyumda da stadyum dışında da %200 futbolla yaşıyorlar. Buradaki taraftarlar, destekleriyle sonuna kadar yanında olduğunu hissettiriyor. Türkiye'ye gelmeden önce bu kadarını beklemiyordum.

Antrenörüm bana 8 numara görevi verirse, sırtımda 10 numara yazsa bile bana verilen görevi yerine getirmeye çalışırım. 10 numarayı taşıyan oyun liderlerinin devri kapandı. Örneğin Zidane, 5 numara giyiyordu ama oyunun lideriydi.

"TRANSFERİM 2 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Başkanımızın sıcakkanlı yaklaşımını anında hissettim. Tercihimin ilk nedeni, kulübün hedefleri oldu. Sunulan proje bana çok uyuyordu. Transferim de 2 gün içinde gerçekleşti, hemen ikna oldum. Bana yeni stadyumdan ve tesislerden bahsettiler.

Montpellier'de başladığımda Ligue 2'deydik. Ligue 1'e çıktığımız ilk sezon Avrupa Ligi'ne kaldık, ikinci sezon Fransa Kupası'nı kazandık, üçüncü sezon şampiyon olduk. Başarılara limit koymuyorum, Adana Demirspor için de bir limit yok.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN TRANSFER EDİLDİM"

Galatasaray'ın şampiyon olması için transfer edildim. 2 kez Süper Lig'i kazandım, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadım. Galatasaray'da iyi anılar biriktirdim, hayatımın güzel dönemlerinden biriydi.

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Younes Belhanda'dan Adana Demirspor ve Galatasaray sözleri! "İki günde ikna oldum..."
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