Arsene Wenger'den Dünya Kupası için 2 yıl önerisi!

Eleme maçlarının bu koşullarda yapılması halinde Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinde zorluk yaşanmayacağını kaydeden Wenger, "Elemeler bir ayda biterse, tüm oyuncular uluslararası takvimde uzun bir süre boyunca dinlenme şansına ulaşacak. 2026 Dünya Kupası, 2027 Avrupa Şampiyonası ve diğer kıtasal turnuvalar, 2028 Dünya Kupası. Bu şekilde her turnuva sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Yalnız bu değişikler, 2024'ten önce düşünülmüyor. O zamana kadar turnuva formatları aynı kalacak." şeklinde konuştu.