Manchester United transferde kesenin ağzını açtı! Varane ve Camavinga için 75 milyon Sterlin...

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de keyif veren futboluyla sezonu Manchester City'nin ardından 2. sırada bitiren Manchester United, gelecek sezonun şampiyonluk hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz transfer sezonunun en dikkat çekici ekiplerinden birisi olan İngiliz devi, şu ana kadar Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho'yu 73 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bu transferin ardından kesenin ağzını açmaya devam eden ManU, Real Madrid'de beklediği şansları bulamayan Fransız savunmacı Raphael Varane ve Rennes'in parlayan genç yıldızı Eduardo Camavinga için bütçesini hazırladı.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, kırmızı şeytanlar, Varane için 50 milyon Sterlin değerinde bir teklif hazırladı.
Manchester United, geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olarak gösterilen Fransız genç oyuncu Camavinga içinse 25 milyon Sterlin'e ulaşan bir transfer teklifi yapmayı planlıyor.