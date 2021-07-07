Cemil Canalioğlu transferine karşılık aldığı aracı 32 yıldır kullanıyor!

"NASİP OLURSA ARABAMI SATMAYACAĞIM"

Söz konusu dönemlerde kendi çabalarıyla kulüp bulduklarını belirten Canalioğlu, "Bizim dönemimizde transferler zordu. Kendi çabalarımızla kulüp buluyorduk. Kulüplerinde durumları bugünkü gibi değildi. Gelirler azdı. Bir futbolcuyu ne kadar düşük fiyata mal ederlerse kendilerini o kadar karlı sayıyorlardı. O dönemde otomobile ihtiyacım vardı. Peşin para gibi oldu. O günden beri arabayı hiç yanımdan ayırmadım. Çok şükür bir kaza -bela yaşamadım. Beni yolda bırakmadı. Yürüyen aksamını sene de iki kez kontrol ettiririm. Yolda durduğumuz zaman çok soran eden oluyor. Arabayı satıyormusunuz diye ama Allah nasip ederse satmayacağım. Bu saatten sonra araba alıp borca girmenin bir anlamı da yok. Bu benim işimi rahatlıkla görüyor" ifadelerini kullandı.





"BİZİM DÖNEMİMİZLE BUGÜNKÜ DÖNEM KIYASLANAMAZ"

Transferine karşılık otomobil alan Cemil Canalioğlu, bugünkü transfer piyasasıyla kendileri dönemindeki transfer piyasası arasında çok büyük farklılıklar olduğunu belirterek, "Şartlar çok değişti. Müthiş transfer ücretleri var. Milyon dolarlar ve eurolar konuşuluyor. Kulüplerin gelirleri farklı. O dönemle bu dönem kıyaslanamaz. Bugünkü şartlar çok farklı" diye konuştu.