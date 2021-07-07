Hep hizmet edeceğim

34 yaşındaki futbolcu, “İlk günkü gibi heyecanlıyım. Bizim için imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız” dedi
Galatasaray yönetimi iç transferde Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın ardından Arda Turan ile de sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılıların emektar kaptanıyla 1 yıllık daha kontrat yapıldığı açıklandı. İmza töreninde konuşan 34 yaşındaki futbolcu, ilk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Arda, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Burada olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum" dedi. Tecrübeli futbolcu, "Çocukken de bunu söylemiştim, benbir Metin Oktay, bir Fatih Terim olamam amaArda da Galatasaraylı çocuklara iyi örnek olabilir. Buranın evladıyım ve Galatasaray'ı seviyorum. Geçen seneden dersler çıkardık. İşi daha sıkı tutacağız" ifadelerini kullandı.
BARIŞ ALPER YILMAZ 5 YILLIK İMZA ATTI Galatasaray, dış transferde de bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon TFF 1. Lig'deki performansıyla dikkat çeken 21 yaşındakisol kanat oyuncusu, Süper Lig'de birçok takımın gündemindeydi ancak Aslan, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında işi bitirdi. Dün Türk Telekom Stadyumu'nda imzayı atan Barış için scout ekibinin "En geç 1 sene sonra fiyatı 10 milyonEuro olur" şeklinde rapor verdiği bildirildi.