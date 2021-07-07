İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final heyecanı İngiltere - Danimarka maçı ile sürüyor. Turnuvanın ilk maçlarından bu yana rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale kadar çıkmayı başaran İngiltere ve Danimarka, adını finale yazdırmak için bugünkü müsabakada kazanan taraf olmak için kıyasıya mücadele gösteriyor.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

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