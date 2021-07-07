İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final heyecanı İngiltere - Danimarka maçı ile sürüyor. Turnuvanın ilk maçlarından bu yana rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale kadar çıkmayı başaran İngiltere ve Danimarka, adını finale yazdırmak için bugünkü müsabakada kazanan taraf olmak için kıyasıya mücadele gösteriyor.
İngiltere - Danimarka maçı canlı yayın kanalı izlemek linki ve diğer tüm detaylar...
EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı 7 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.
Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.