Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 7.7.2021 22:13 Son Güncelleme: 7.7.2021 22:13

İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!

İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!

UEFA EURO 2020 yarı final mücadelesinde İngiltere ve Danimarka yeşil sahada bir araya geliyor. Son 16 turu mücadelesinde yarı final grubuna yükselmeyi başaran ve bu gece oynanan müsabakanı sonunda 2 takımdan birinin büyük finalde İtalya karşısında mücadele etmeye hak kazanacak. Öte yandan karşılaşmayı izlemek ve yarı final heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izleme linki için “İngiltere Danimarka maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İngiltere Danimarka maçı canlı izleme linki maça ilişkin tüm detaylar.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final heyecanı İngiltere - Danimarka maçı ile sürüyor. Turnuvanın ilk maçlarından bu yana rakiplerini saf dışı bırakarak yarı finale kadar çıkmayı başaran İngiltere ve Danimarka, adını finale yazdırmak için bugünkü müsabakada kazanan taraf olmak için kıyasıya mücadele gösteriyor.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE

İngiltere - Danimarka maçı canlı yayın kanalı izlemek linki ve diğer tüm detaylar...



EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı 7 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI İLK 11'LER


İNGİLTERE XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Phillips, Mount, Saka, Sterling, Kane

DANİMARKA XI: Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Kjaer, Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

İNGİLTERE İLK, DANİMARKA İKİNCİ KUPASINI HEDEFLİYOR

Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.

Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.

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İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 İngiltere Danimarka maçı canlı yayın kanalı izle!
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