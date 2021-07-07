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Giriş Tarihi: 7.7.2021 15:20 Son Güncelleme: 7.7.2021 15:25

Irkçılık olayı sonrası Griezmann ve Dembele'ye şok! Anlaşmasını feshettiler...

Irkçılık olayı sonrası Griezmann ve Dembele'ye şok! Anlaşmasını feshettiler...

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın oyuncuları Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin olduğu bir videoda Asyalı çalışanlarla alay ettikleri video sosyal medyada yayılmış ve iki oyuncuya büyük tepki gelmişti. Videodan sonra iki oyuncuya da kamuoyundan özür diledi. Fakat Japon video oyun şirketi KONAMI iki oyuncu ile olan anlaşmaları feshetti ve Barcelona'dan açıklama istedi. Tepkilere neden olan videodan sonra yaşanan flaş gelişme...

Barcelona'nın ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı olan Antoine Griezmann ve takım arkadaşı Ousmane Dembele ile bir videoda Asyalılarla alay ettiği ortaya çıktıktan sonra Japon teknoloji devi Konami oyuncularla olan ortaklığını iptal ettiğini duyurdu.

Pro Evolution Soccer (PES) oyunun yapımcısı olan KONAMI, Yu-Gi-Oh çizgi film dizininin elçisi olarak Antoine Griezmann'ı seçmişti. Fakat yayınlanan videodan sonra bu anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

KONAMI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

KONAMI tarafından yapılan açıklamada, "Konami Digital Entertainment, spor felsefesinde olduğu gibi, her türlü ayrımcılığın kabul edilemez olduğuna inanan bir şirkettir. Daha önce duyurduğumuz "Griezmann, Yu-Gi-Oh'un tanıtım elçisi olarak belirlenmiştir. Fakat ortaya çıkan videodan ve yaşanan gelişmelerden sonra bu anlaşmayı feshetmeye karar verdik."

KONAMI, "KONAMI şirketi olarak bu olaydan sonra Griezmann ve Dembele hakkında Barcelona kulübünden bir açıklama talep edeceğiz." diyerek Barcelona'dan bir açıklama yapmalarını talep etti.

2019'da çekildiği iddia edilen videoda Griezmann ve Dembele, Asyalı çalışanların bir televizyon tamiri için uğraştıkları anlarda arkadan sırıtıp alay ettikleri görülüyor.

Videoda Griezmann'a "Bütün bu çirkin yüzler, sırf PES [Pro Evolution Soccer] oynayabilmek için, utanmıyor musun?" dediği duyulabilen Dembele olduğu görülüyor.

KONAMI'den sonra bir Barcelona'ya bir darbe de sponsorları olan Rakuten'den geldi. Rakuten'in kurucu ortağı olan Hiroshi Mikitan yaptığı açıklamada "Barcelona'nın sponsoru olarak yaşanan bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Bizim şirket olarak bu tür ayrımcılıklara karşı duruşumuz net ve bu durumu protesto edeceğiz." dedi.

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Irkçılık olayı sonrası Griezmann ve Dembele'ye şok! Anlaşmasını feshettiler...
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