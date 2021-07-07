Irkçılık olayı sonrası Griezmann ve Dembele'ye şok! Anlaşmasını feshettiler...

Barcelona'nın ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı olan Antoine Griezmann ve takım arkadaşı Ousmane Dembele ile bir videoda Asyalılarla alay ettiği ortaya çıktıktan sonra Japon teknoloji devi Konami oyuncularla olan ortaklığını iptal ettiğini duyurdu.

Pro Evolution Soccer (PES) oyunun yapımcısı olan KONAMI, Yu-Gi-Oh çizgi film dizininin elçisi olarak Antoine Griezmann'ı seçmişti. Fakat yayınlanan videodan sonra bu anlaşmayı feshettiğini duyurdu.