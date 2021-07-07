İtalya'yı EURO 2020 finaline efsaneleri taşıdı! Roberto Mancini ve ekibi dikkat çekti...

EURO 2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla İspanya'yı yenerek finale yükselen İtalya'nın başarısı teknik heyette yer alan eski futbolcularında saklı, İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin teknik ekibinde İtalyan efsane oyuncular yer alıyor.
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, futbolculuk döneminde Sampdoria'da Vialli ile 8 yıl ve Evani ile 4 yıl birlikte takım arkadaşlığı yaptı.
GIANLUCA VIALLI
1996'da Juventus tarihinin ikinci Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında başrol oynayan eski yıldız golcü, o dönem siyah-beyazlıların kaptanlığını yapıyordu.
Yakın zamanda kanser hastalığını atlatan Vialli, futbolculuk döneminde milli takım formasıyla 59 maçta 16 gol kaydetti.
ALBERICO EVANI
Teknik heyetin bi diğer önemli ismi 13 yıl boyunca Milan forması terleten Alberico Evani. Futbolculuğu döneminde 15 kez milli takım forması giyen Evani de tıpkı Vialli gibi Sampdoria'da Mancini ile birlikte oynadı.
GABRIELE ORIALI
13 Inter forması giyerek Milano ekibinin efsaneleri arasında yer alan Orialii 28 maçta milli takımda oynadı. 68 yaşında olan Oriali, Mancini, Vialli ve Evani'den yaşı nedeniyle daha tecrübeli bir isim olarak dikkat çekiyor.