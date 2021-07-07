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Giriş Tarihi: 7.7.2021 11:01 Son Güncelleme: 7.7.2021 11:06

Mesut Özil'den anlamlı yardım! İhtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi...

DHA
Mesut Özil'den anlamlı yardım! İhtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Ukraynalı Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi.

BigShoe adındaki yardım derneği altında her ay farklı ülkede ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ihtiyaçlarını karşılayan ve ameliyatlarını gerçekleştiren Mesut Özil, bu ay ise Ukraynalı futbolcu Zinchenko ile birlikte ülkesindeki çocukların ameliyatını üstlendi.

Her ay belirlenen ülkeye doktorlarla giden BigShoe ekibi, iki hafta boyunca çocuklarla ilgilenip, onların ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Aynı ekip bir sonraki ay ise yine farklı ülkelerdeki çocukların yardımına koşuyor.

İlk olarak 2006 yılında yardımlarına başlayan dernek, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Mesut Özil'in 11 ihtiyaç sahibinin sağlık ihtiyaçlarını karşılamasıyla ismini duyurdu. Dernek gelecek ay ise Kamerun'da belirlenen çocukların ameliyatlarını gerçekleştirecek.

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Mesut Özil'den anlamlı yardım! İhtiyaç sahibi çocukları ameliyat ettirdi...
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