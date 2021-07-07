Pereira’dan takıma: Gezmeye gelmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira futbolcularıyla yaptığı ilk toplantıda hedeflerini ve isteklerini sıraladı. Portekizli çalıştırıcı,"İstanbul harikabir şehir ama ben buraya gezmeyedeğil şampiyon olmaya geldim veolacağım" derken koyduğu disiplin kurallarına herkesin uymak zorunda olduğunun altını çizdi. Takım içi iletişime önem verdiğini belirten teknik adam, "Ne probleminiz olursadirekt gelin bana söyleyin, ben desizinle ilgili öyle yapacağım. Disiplinliolacağız, kurallarımızdan taviz vermedençok isteyerek tutkumuzlakazanacağız" ifadelerini kullandı.
6 ANTRENÖR TAKIMI PAYLAŞTI PEREIRA, F.Bahçe'ye 5 yardımcısıyla birlikte geldi, Zeki Göle ile antrenör sayısı 6'ya çıktı. İdmanda her antrenörün sorumlu olduğu bir futbolcu grubu oluşturuldu. Sahayı kare kare bölen ve bunu tamamen kendisi takip ederek yaptıran Portekizli çalıştırıcı, her yardımcısına farklı görevler verdi. Bu felsefeyle takımdaki paylaşımı çoğaltma, en yukarıdan en alta görev paylaşımı bilincini artırmayı amaçladığı öğrenildi
VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YOK! F.BAHÇE'NİN Düzce yolculuğu öncesi verdiği takım fotoğrafında Volkan Demirel'in yokluğu dikkat çekmiş, bu durum 'Ayrılık sinyali' olarak yorumlanmıştı. Kulüp, Demirel'in idari izinli olduğunu açıklamıştı. Ancak Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından Demirel'in 2002'de kaleci olarak katıldığı kulüple yol ayrımında olduğu öğrenildi.