Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pereira’dan takıma: Gezmeye gelmedim
Giriş Tarihi: 7.7.2021

Pereira’dan takıma: Gezmeye gelmedim

Pereira’dan takıma: Gezmeye gelmedim
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira futbolcularıyla yaptığı ilk toplantıda hedeflerini ve isteklerini sıraladı. Portekizli çalıştırıcı,"İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye değil şampiyon olmaya geldim ve olacağım" derken koyduğu disiplin kurallarına herkesin uymak zorunda olduğunun altını çizdi. Takım içi iletişime önem verdiğini belirten teknik adam, "Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden çok isteyerek tutkumuzla kazanacağız" ifadelerini kullandı.

6 ANTRENÖR TAKIMI PAYLAŞTI
PEREIRA, F.Bahçe'ye 5 yardımcısıyla birlikte geldi, Zeki Göle ile antrenör sayısı 6'ya çıktı. İdmanda her antrenörün sorumlu olduğu bir futbolcu grubu oluşturuldu. Sahayı kare kare bölen ve bunu tamamen kendisi takip ederek yaptıran Portekizli çalıştırıcı, her yardımcısına farklı görevler verdi. Bu felsefeyle takımdaki paylaşımı çoğaltma, en yukarıdan en alta görev paylaşımı bilincini artırmayı amaçladığı öğrenildi

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YOK!
F.BAHÇE'NİN Düzce yolculuğu öncesi verdiği takım fotoğrafında Volkan Demirel'in yokluğu dikkat çekmiş, bu durum 'Ayrılık sinyali' olarak yorumlanmıştı. Kulüp, Demirel'in idari izinli olduğunu açıklamıştı. Ancak Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından Demirel'in 2002'de kaleci olarak katıldığı kulüple yol ayrımında olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para
SON DAKİKA | Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu!
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan yıllar sonra oğulları Emir Aras’la böyle görüntülendi!
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
Memur ve Emekli maaş zammı tablosu yayınlandı! 2021 SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu?
Almanya, 8 milyon euro ile kaçan Yasemin'i konuşuyor! Yasemin Gündoğan'ı dedesi anlattı
Son dakika: 6 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! Aşılamayla birlikte tablo umut veriyor
EURO 2020'de ilk finalist İtalya! Dev maçta kazananı penaltı atışları belirledi...
Son dakika: 12 kişiyi hunharca öldürmüştü! Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında karar verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Pereira’dan takıma: Gezmeye gelmedim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA