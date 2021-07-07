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Giriş Tarihi: 7.7.2021 12:11 Son Güncelleme: 7.7.2021 12:12

Sala'nın ölümü tüm dünyayı sarsmıştı! Kız kardeşi Romina intihar etti

İHA
Sala'nın ölümü tüm dünyayı sarsmıştı! Kız kardeşi Romina intihar etti

2019 yılında Cardiff City'ye transfer olan ve yeni takımına imza atmak için Fransa'dan bindiği uçak Manş Denizi'ne düşen Emiliano Sala, 28 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tüm dünyayı yasa boğan bu ölümün ardından, Sala'nın babası Horacio da kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Sala ailesine bir kötü haber de Arjantinli oyuncunun kız kardeşinden geldi.

Arjantinli yıldız Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. Yeni takımı Cardiff'e imza atmak için yola çıkan Sala, uçağının Manş Denizi'ne düşmesiyle hayata gözlerini yummuştu. Sala ailesinin o günden sonra yaşadığı zor günler devam ediyor...

2019 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala'nın intihar ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtili.

2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Cardiff City'ye imza atmak üzere Fransa'dan uçağa binen ancak uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesinin ardından Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bu kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala'nın kız kardeşi Romina'nın önceki gün intihar ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi.

Romina'nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı.

Sala ailesi, Emiliano Sala'nın ölümünden 3 ay sonra bir başka acı daha yaşamıştı.

Emiliano Sala'nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Sala'nın ölümü tüm dünyayı sarsmıştı! Kız kardeşi Romina intihar etti
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