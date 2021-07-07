Son dakika: Ersin Destanoğlu için resmi görüşmeler başladı! Beşiktaş yerine gelecek kaleciyi buldu

Son dakika... Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde de başarı arayacak. Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, oyuncuları için gelen teklifleri de değerlendiriyor. Fransız ekibi Nice'e transfer olması beklenen Ersin'in yerine alınacak isim de belli oldu.
A Spor canlı yayınında son bilgileri aktaran Sercan Dikme, şu ifadeleri kullandı...
"İlk antrenman basına açıktı. Daha önce yöneticilerle de konuşmuştuk bu durumu. Boyd takımda düşünülmeyen oyuncularla birlikte çalışıyordu. Bu karar değişti, Boyd takımla antrenmanlara katılacak.
Amerikalı oyuncu gelen teklifleri reddetti ve kalmak istediğini söyledi. Oyuncu kalmak, teknik ekip ise göndermek istiyor. Boyd daha önce kadro dışı kalmasına rağmen takımla çalışıyordu, şimdi yine benzer bir durum yaşanıyor.
Dzeko ve Diego Costa'nın adı geçiyor. Beşiktaş, gayri resmi görüşmelerde Dzeko'ya bir teklif yapmıştı ancak bu maaş oyuncunun Roma'dan aldığı maaştan çok uzak. Beşiktaş daha çok Diego Costa üzerinde duruyor.
Oyuncuya Benfica da talip. Costa'yı Beşiktaş yönetimine son sorduğumuzda oyuncudan haber beklendiği ifade edilmişti. Golcü transferi için şu an Diego Costa'ya odaklanılmış durumda.
Teixeira'ya bugün yarın resmi teklif yapılmasını bekliyorum. 2 yıllık teklif yapılacak. Oyuncu Josef ve Ramon Motta'dan bilgi aldı. Henüz resmi bir teklif yapılmadığını biliyoruz.
Beşiktaş, Teixeira'yı istiyor fakat burada önemli olan Ljajic'in durumu. Sırp oyuncu yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Ljajic giderse Teixeira'nın gelme ihtimali daha yüksek.
Stoper konusunda yerli isimlere yöneldi Beşiktaş. Mert Çetin, Kaan Ayhan ve Süper Lig ekibi Abdülkerim Bardakçı gündemde. Beşiktaş, Konyaspor'a Abdülkerim için 1 milyon euro önerdi. Kulüpler anlaşırsa oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak. Fakat Galatasaray'ın da Abdülkerim'e ilgisi var.
Kaan Ayhan tarafıyla görüştüm henüz Türkiye'den resmi bir tekif almadıklarını ifade ettiler. Kulübü 2.5 milyon euro'dan aşağıya satmayacak.
Beşiktaş savunmaya 1 yerli 1 yabancı takviye yapacak. Ancak Beşiktaş'ın önceliği elinden çıkarmak zorunda olduğu isimler.
Ersin Destanoğlu için hareketli günler yaşanıyor. Nice yetkilileri ile Beşiktaş cephesi resmi olarak görüşüyor.
1 hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak gibi. Ersin, Avrupa'ya gitmek istiyor.
Ersin'in gitme ihtimaline karşı ise gündeme gelen isim Mert Günok. Şartlar uygunlaşırsa, Beşiktaş ve Başakşehir anlaşırsa Mert Günok Beşiktaş'a gelebilir. Ersin istenen fiyata satılırsa, Mert Günok transfer edilecek."