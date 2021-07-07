Son dakika: Ersin Destanoğlu için resmi görüşmeler başladı! Beşiktaş yerine gelecek kaleciyi buldu

Dzeko ve Diego Costa'nın adı geçiyor. Beşiktaş, gayri resmi görüşmelerde Dzeko'ya bir teklif yapmıştı ancak bu maaş oyuncunun Roma'dan aldığı maaştan çok uzak. Beşiktaş daha çok Diego Costa üzerinde duruyor.

Oyuncuya Benfica da talip. Costa'yı Beşiktaş yönetimine son sorduğumuzda oyuncudan haber beklendiği ifade edilmişti. Golcü transferi için şu an Diego Costa'ya odaklanılmış durumda.