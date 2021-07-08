Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...

İşte Murat Sancak'ın o sözleri...

Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.