Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...
Giriş Tarihi: 8.7.2021 20:50 Son Güncelleme: 8.7.2021 20:57

Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...

Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...

Son dakika haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon transferde ses getirmeye devam ediyor. Ligde kalıcı olmanın planlarını kuran Adana ekibi, yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor. Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferlerini bitiren Adana Demirspor, büyük oynamaya devam ediyor. İtalya gazeteci Nicolo Schira, bir dönem Fenerbahçe'nin gözdesi olan yıldız isme Adana Demirspor'un teklifini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ve 26 yıllık hasreti sona erdiren Adana Demirspor, Süper Lig'de yeniden mücadele edeceği ilk sezonda şimdiden en çok konuşulan takım olmayı başardı.

Yapılan transferler ve transfer görüşmeleriyle Avrupa basınında da kendisine yer bulan Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı.

Bu iki transfer ve yapılacak transferlerle Süper Lig'de kalıcı olmayı planlayan Adana Demirspor için yeni bir flaş iddia ortaya atıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına konuk olmuş ve Nani, Bruma, Ibrahimovic gibi isimlerle daha önce görüşme yaptıklarını ifade etmişti.

Ibrahimovic'e geçtiğimiz sezon teklif yapıldığını söyleyen Murat Sancak, şu anda getirmenin mümkün olmadığını ama önümüzdeki yıl bakılabileceğini söyledi.

İşte Murat Sancak'ın o sözleri...

Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.

Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik. Şu an Milan'dan onu almak çok zor. Önümüzdeki yıl gelmek isterse takımda görmek isteriz.

DAVİD LUİZ'E 2 YILLIK TEKLİF

Bu sezon ve geçtiğimiz sezonlarda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan David Luiz için Adana Demirspor iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Adana Demirspor'un David Luiz için 2 yıllık teklif yaptığını söyledi. Schira, görüşmelerin devam ettiğini de aktardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber
Son dakika haberi | BDDK'dan kredi kararı: Bugün yürürlüğe girdi
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Son dakika | Tutuklanan Mehmet Aydın'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Sao Paulo'dan Edirne’ye! 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın cezaevi detayı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA