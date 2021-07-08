Son dakika: Adana Demirspor büyük oynamaya devam ediyor! Fenerbahçe'nin gözdesine 2 yıllık teklif...

Son dakika haberi... Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ve 26 yıllık hasreti sona erdiren Adana Demirspor, Süper Lig'de yeniden mücadele edeceği ilk sezonda şimdiden en çok konuşulan takım olmayı başardı.
Yapılan transferler ve transfer görüşmeleriyle Avrupa basınında da kendisine yer bulan Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katmıştı.
Bu iki transfer ve yapılacak transferlerle Süper Lig'de kalıcı olmayı planlayan Adana Demirspor için yeni bir flaş iddia ortaya atıldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor canlı yayınına konuk olmuş ve Nani, Bruma, Ibrahimovic gibi isimlerle daha önce görüşme yaptıklarını ifade etmişti.
Ibrahimovic'e geçtiğimiz sezon teklif yapıldığını söyleyen Murat Sancak, şu anda getirmenin mümkün olmadığını ama önümüzdeki yıl bakılabileceğini söyledi.
İşte Murat Sancak'ın o sözleri...
Bruma ile ilgilendik, maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile de görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola'nın kulübüyle görüşüyoruz, anlaşabilirsek onu getireceğiz.
Ibrahimovic'i geçen sene istemiştik. Şu an Milan'dan onu almak çok zor. Önümüzdeki yıl gelmek isterse takımda görmek isteriz.
DAVİD LUİZ'E 2 YILLIK TEKLİF
Bu sezon ve geçtiğimiz sezonlarda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan David Luiz için Adana Demirspor iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Adana Demirspor'un David Luiz için 2 yıllık teklif yaptığını söyledi. Schira, görüşmelerin devam ettiğini de aktardı.