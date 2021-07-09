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Giriş Tarihi: 9.7.2021 21:58 Son Güncelleme: 9.7.2021 22:37

Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...

Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çekya ekibi Slavia Prag'ın Rumen 10 numarası Nicolae Stanciu'yu gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılıların transferi bitirmesi için Rumen efsanesi Gheorghe Hagi'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika haberi... Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmanın hedefinde. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'nın ayrılığı sonrası Çekya ekibi Slavia Prag'ın Rumen 10 numarası Nicolae Stanciu'yu transfer etmek istiyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, 10 numara transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızlılar için öne çıkan isim Gheorghe Hagi'nin vatandaşı Nicolae Stanciu.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz transferlerini açıkladı.

GEDSON FERNANDES BİTMEYE YAKIN!

Galatasaray, ayrıca geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Gedson Fernandes transferinde ise büyük aşama kaydetti.

10 numara transferi için arayışlarını sürdüren Sarı-kırmızılılar için Brezilyalı Paulinho ile birlikte Nicolae Stanciu hedefteki isimler.

Çekya ekibi Slavia Prag forması giyen Stanciu, düzenli olarak Romanya Milli Takımı'nda da oynuyor. 28 yaşındaki oyuncun Çek ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

STANCIU GALATASARAY'I İSTİYOR!

Transferde Rumen oyuncu, Galatasaray'da oynamak isterken Sarı-kırmızılılar bonservis bedeli konusunda da anlaşma zemini arıyor.

HAGI DE TRANSFER İÇİN DEVREDE!

Rumen basınında çıkan haberlerde, Nicolae Stanciu kulübüne Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'nin de transfer için devrede olduğu belirtildi.

Nicolae Stanciu, geçen sezon Slavia Prag formasıyla çok iyi bir sezon geride bırakırken 45 maçta 16 gol attı ve 8 asist kaydetti.

28 yaşındaki 10 numara, Romanya Milli Takımı'yla ise çıktığı 44 maçta 10 gol kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray'a yeni Hagi! Nicolae Stanciu Aslan'ı istiyor...
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