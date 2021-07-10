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Giriş Tarihi: 10.7.2021 09:08 Son Güncelleme: 10.7.2021 09:09

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

UĞUR ÇEM
Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Son dakika haberi... Galatasaray yönetiminin geleceğiyle ilgili kararını sorduğu Radamel Falcao ayrılmak için tek şartı olduğunu söyledi. Bu arada Galatasaray 10 numara pozisyonuna sürpriz bir ismin transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray yönetiminin geleceğiyle ilgili kararını sorduğu Radamel Falcao ayrılmak için tek şartı olduğunu söyledi. Bu arada Galatasaray 10 numara pozisyonuna sürpriz bir ismin transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao... 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda...

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

"8 MİLYON EURO BULURSAM GİDERİM"

Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

BABEL VE FEGHOULI GİTMEK İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az...

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

İki oyuncu da kontratlarının son yılında ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

10 NUMARA OPERASYON: NICOLAE STANCIU

Bu arada orta sahaya oyun kurucu arayan Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu için pazarlıklarını sürdürüyor.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Cimbom, Çek kulübünün istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedelini düşürmek için uğraşırken, Rumen basınına göre Aslan'ın efsanesi Gheorghe Hagi de vatandaşı için devreye girdi.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

28 yaşındaki Rumen 10 numaranın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi ve Popescu, Florya'da Fatih Terim'le bir görüşme yapmıştı.

Son dakika: Falcao'nun ayrılmak için tek şartı var! Galatasaray'dan sürpriz transfer

Stanciu, geçen sezon Slavia formasıyla 45 maçta 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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