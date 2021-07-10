Galatasaray yönetiminin geleceğiyle ilgili kararını sorduğu Radamel Falcao ayrılmak için tek şartı olduğunu söyledi. Bu arada Galatasaray 10 numara pozisyonuna sürpriz bir ismin transferi için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao... 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor.
Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda...
"8 MİLYON EURO BULURSAM GİDERİM"
Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti.
Takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi.
BABEL VE FEGHOULI GİTMEK İSTEMİYOR
Galatasaray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek.
10 NUMARA OPERASYON: NICOLAE STANCIU
Bu arada orta sahaya oyun kurucu arayan Galatasaray, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu için pazarlıklarını sürdürüyor.
Cimbom, Çek kulübünün istediği 6.5 milyon Euro bonservis bedelini düşürmek için uğraşırken, Rumen basınına göre Aslan'ın efsanesi Gheorghe Hagi de vatandaşı için devreye girdi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi ve Popescu, Florya'da Fatih Terim'le bir görüşme yapmıştı.
Stanciu, geçen sezon Slavia formasıyla 45 maçta 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi.