2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Turnuva başından bu güne kadar çizdikleri başarılı futbol ve performans ile finale adını yazdıran İtalya ve İngiltere, bu gece Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçecek olan final mücadelesini seyretmek isteyen futbol severler ise İtalya İngiltere maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

EURO 2020 final İtalya İngiltere maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ve maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;