Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.7.2021 22:10 Son Güncelleme: 11.7.2021 22:10

İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

UEFA EURO 2020’de kupanın sahibi bu gece belli oluyor. Eleme gruplarından bu gece oynanacak final mücadelesine kadar oynadıkları karşılaşmalarda rakiplerini mağlup ederek saf dışı bırakmayı başaran İtalya ile İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda adını şampiyonluğa yazdırmak için yeşil sahaya çıkıyor. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler İtalya İngiltere maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları merak ederek İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Futbolseverler tarafından merak edilen İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve maçın ilk 11 detayları.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanıyor. Turnuva başından bu güne kadar çizdikleri başarılı futbol ve performans ile finale adını yazdıran İtalya ve İngiltere, bu gece Avrupa'nın en büyüğü olmak için yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Zorlu ve bir o kadar da heyecanlı geçecek olan final mücadelesini seyretmek isteyen futbol severler ise İtalya İngiltere maçı canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek İtalya İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

EURO 2020 final İtalya İngiltere maçı hangi kanalda sorusu yanıtı ve maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya İngiltere final maçı 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak. Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

İTALYA - İNGİLTERE İLK 11'LER

İTALYA XI: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İNGİLTERE XI: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane

TAKIMLARIN FİNAL YOLU

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 ile eleyen "Gök Mavililer", çeyrek finalde Belçika'yı aynı skorla geçerek yoluna devam etti. İtalyanlar, yarı finalde ise İspanya'ya normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta penaltılarla 4-2 üstünlük sağladı.

D Grubu'nda mücadele eden İngiltere ise Hırvatistan ve Çekya'yı 1-0 yendi, İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Son 16 turunda Almanya'yı 2-0, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngilizler, yarı finale kadar gol yemeden geldi. İngiltere, Danimarka karşısındaki yarı final maçını ise uzatma devrelerinde 2-1 kazandı.

İTALYA İKİNCİ, İNGİLTERE İLK ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvada daha önce 1968 ve 1996'da yarı final oynadı. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngilizler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ise ilk kez finale kaldı.

Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki tek zaferini 1968'de elde etti. Avrupa Şampiyonası'ndaki 53 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi hedefleyen İtalyanlar, 2000 ve 2012'deki organizasyonlarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamadı.

İKİ TAKIMIN 28. RANDEVUSU

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak.

Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

FİNALE KADAR YENİLMEDİLER

İki takım da euro 2020 finaline namağlup geldi.

İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren 3 gol yedi.

Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü

İTALYA 33 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Roberto Mancini teknik direktörlüğündeki İtalya Milli Takımı, 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

İtalyanlar, bu sürede 27 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti

Yaklaşık 3 yıldır yenilmeyen İtalya, son mağlubiyetini Eylül 2018'de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

GOLCÜLER

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı.

Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.

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İtalya İngiltere maçı hangi kanalda? EURO 2020 finali İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...
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