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Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:51 Son Güncelleme: 11.7.2021 19:57

Son dakika: Radamel Falcao transfer söylentilerine cevap verdi! "Galatasaray'la..."

Son dakika: Radamel Falcao transfer söylentilerine cevap verdi! Galatasaray'la...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Arjantinin basınından ünlü gazeteci Martin Liberman'a röportaj verdi. Sarı-kırmızılılarda bu sezon takımdan ayrılması beklenen Falcao, son dönemde çıkan transfer söylentilerine de yanıt verdi. Bu transfer döneminde Katar kulüpleriyle anılan golcü oyuncu, geleceği hakkındaki ipuçlarını paylaştı. İşte son dakika haberininin detayları...

Son dakika... Galatasaray'a 2019 yılında imza atan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayı giymeye başladığı dönemden bu yana takımın en çok kazanan isimlerinden birisi oldu. Kolombiyalı yıldızın maaş yükü Galatasaray'ı oldukça zorlarken, Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar, takımdan ayrılması gerektiği öngörülerini ortaya çıkarıyor.

Transferinin gerçekleştiği günden bu yana sakatlıklardan başını alamayan yıldız golcü, Galatasaray kariyeri boyunca sahada kaldığı süreden daha fazla tribünlerde oturdu.

Galatasaray'ın yeni yönetimi takımın maaş yükünü azaltmayı hedeflerken, satılması gereken isimlerin başına Radamel Falcao'yu ekledi. Yıldız golcüye gelecek teklifleri bekleyen sarı-kırmızılılar, henüz beklenen teklifleri alamadı.

Son dönemde adı sıkça Katar kulüpleri ve River Plate ile anılan 35 yaşındaki golcü, Arjantin basınının ünlü gazetecilerinden Martin Liberman'a röportaj verdi.

Transfer söylentileri ve Kolombiya Milli Takımı'yla alakalı birçok konuya açıklık getiren Falcao, geleceği hakkında ipuçlarını paylaştı.

İşte Falcao'nun sözleri...

Sol bacağımda bir kas sakatlığı vardı, iyi durumda değildim ve bu yüzden Kolombiya Milli Takımı'na gitmek benim için iyi olmazdı. Sakatlığım daha da kötüleşebilirdi.

Penaltılarda penaltı atan oyuncunun konsantrasyonunu bozman için taktikler vardır. Bana da daha önce yapıldı. Sadece karşındaki kaleci değil, taraftarlar da uygular. Önemli olan iyi konsantre olmaktır.

Galatasaray'da hala kontratım var ve kulübümde devam ediyorum. Ayrıca bir de pandemi sürecindeyiz ve bazen durumlar tamamen verilerle alakalı olmuyor.

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Son dakika: Radamel Falcao transfer söylentilerine cevap verdi! "Galatasaray'la..."
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