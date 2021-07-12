Şampiyonluk İtalyan basınında! "3 sene önce kimsesizdik şimdi Avrupa Şampiyonuyuz"

Corriere dello Sport da kaleci Donnarumma'ya maçın hem normal süresinde hem de penaltılardaki kurtarışlarıyla en yüksek puanı (9) verdi.

Tuttosport gazetesi de "Sadece biziz" manşetini atarken, İtalya'nın karakterini ortaya koyduğunu, başta acı çektiğini ama sonra maçın kontrolünü eline aldığını ve hem ilk 11 hem de yedekleriyle maçı kazanmasını bildiğini yazdı.