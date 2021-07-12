Son dakika: Barcelona ile Atletico Madrid arasında flaş takas! Griezmann'ın yerine Saul Niguez

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Barcelona'nın gündeminde Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez var. İspanyol yıldız için takas seçeneği masada. Atletico ise takasın yanından bonservis bedeli de istiyor.
2019 yılında 107 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya imza atan Antoine Griezmann, Katalan ekibinde beklenen etkiyi yapamadı. Fransız yıldız zaman zaman iyi performans sergilese de beklentilerin uzağında kaldı.
Deneyimli futbolcunun performansından memnun olmayan Barça, Fransız ismi takasta kullanmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Antoine Griezmann, eski takımına geri dönecek.
La Liga'da uygulanan maaş limitleri sebebiyle transferde eli kolu bağlı olan Barcelona'dan Atletico Madrid'e sürpriz bir teklif geldi.
Atletico'nun yıldızı Saul Niguez'i kadrosuna katmayı hedefleyen Barça, Griezmann'ı takasta kullanmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre iki kulüp temaslara başladı ancak Atletico'nun bir isteği daha var.
Madrid temsilcisi, Griezmann'ın yanı sıra 20 milyon euro daha istiyor. Niguez'i Barcelona'nın yanı sıra Liverpool'un da istediği ifade ediliyor.
Transfer bütçesini dengeleme konusunda büyük sıkıntı yaşayan Barcelona, Messi ile de henüz resmi sözleşme imzalayamadı. Katalan ekibinin maaş bütçesini düşürmesi gerekiyor.