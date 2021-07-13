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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:15

Boluspor, Mehmet Zahit Çınar, Dejvi Bregu ve Emin Bayram'ı transfer etti

DHA
Boluspor, Mehmet Zahit Çınar, Dejvi Bregu ve Emin Bayram'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, sağ bek Mehmet Zahit Çınar, forvet Dejvi Bregu ve stoper Emin Bayram'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Boluspor, en son Etimesgut Belediyespor forması giyen sağ bek Mehmet Zahit Çınar'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mehmet Zahit Çınar ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor ayrıca geçen sezon Arnavutluk liginde KF Teuta forması giyen forvet oyuncusu Dejvi Bregu ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor, Galatasaray'dan Emin Bayramı da kadrosuna kattı. Stoper mevkiinde oynayan Emin Bayram ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

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Boluspor, Mehmet Zahit Çınar, Dejvi Bregu ve Emin Bayram'ı transfer etti
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