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Giriş Tarihi: 13.7.2021 13:19 Son Güncelleme: 13.7.2021 13:36

EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu! Cristiano Ronaldo kadroda yok

AA
EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu! Cristiano Ronaldo kadroda yok

EURO 2020'nin en iyi 11'i belirlendi. UEFA'nın açıkladığı kadroda turnuvanın gol kralı Cristiano Ronaldo yer almadı.

EURO 2020'nin en iyi 11'i belirlendi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)



Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)﻿

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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu! Cristiano Ronaldo kadroda yok
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