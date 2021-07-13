Sampdoria hüzün yaşadı İtalya şampiyon oldu! Mancini ve Vialli için bir şampiyonluktan daha fazlası...

EURO 2020 finalinde İtalya, deplasmanda Wembley Stadı'nda İngiltere'yi penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu. Gök Mavililerin bu şampiyonluğu teknik direktör Roberto Mancini ve yardımcısı Gianluca Vialli için çok şey ifade ediyor.