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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:43 Son Güncelleme: 13.7.2021 12:03

Sampdoria hüzün yaşadı İtalya şampiyon oldu! Mancini ve Vialli için bir şampiyonluktan daha fazlası...

YUSUF SÜTÇÜ YUSUF SÜTÇÜ
Sampdoria hüzün yaşadı İtalya şampiyon oldu! Mancini ve Vialli için bir şampiyonluktan daha fazlası...

EURO 2020 finalinde İtalya, Wembley'de normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla İngiltere'i 4-3 yenerek 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve teknik ekipte yer alan Gianluca Vialli için bu başarı bir şampiyonluktan daha fazlası oldu. İşte Mancini ve Vialli'nin 29 yıl önceki hazin Wembley anısı...

EURO 2020 finalinde İtalya, deplasmanda Wembley Stadı'nda İngiltere'yi penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu. Gök Mavililerin bu şampiyonluğu teknik direktör Roberto Mancini ve yardımcısı Gianluca Vialli için çok şey ifade ediyor.

40 yıllık arkadaş olan Mancini ve Vialli İtalya'nın köklü takımlarından Sampdoria'da 8 yıl birlikte futbol oynadılar.

10 numara ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Mancini, 1982-1997 yılları arasında 15 yıl boyunca Mavilerin formasını giyerken kulübün efsaneleri arasına girdi.

Efsane golcü Gianluca Vialli ise 1984-1992 yılları arasında Sampdoria'da oynadı. Maviler, bu ikilinin önderliğinde 1991'de İtalya Serie A şampiyonu oldu.

29 YIL ÖNCE WEMBLEY'DE HÜZÜN!

Sampdoria'nın altın çağını yaşadığı dönemde Vialli-Mancini ikilisi, Mavileri 1992'de Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Finalde Barcelona'ya rakip olan Sampdoria, Wembley'de Katalan ekibinin uzatmalarda 111'de Koeman'dan bulduğu golle yıkıldı ve kupayı kaybetti.

29 yıl sonra Mancini ve Vialli'nin önderliğindeki İtalya, yine Wembley'de İngiltere'yi penaltılarda yıkarak 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu.

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Sampdoria hüzün yaşadı İtalya şampiyon oldu! Mancini ve Vialli için bir şampiyonluktan daha fazlası...
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