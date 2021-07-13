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Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:17 Son Güncelleme: 13.7.2021 09:23

Şampiyon İtalya kasasını doldurdu! Futbolculara dev prim...

Şampiyon İtalya kasasını doldurdu! Futbolculara dev prim...

Şampiyonluğa ulaşan İtalya’da elde edilen toplam 34 milyon Euro’luk gelirin %20’si oyunculara verilecek. Avrupa Şampiyonu Gök Mavililerde takıma toplam 6 milyon 800 bin Euro prim verilmesi beklenirken oyuncu başına 250-300 bin Euro (3 milyon TL) ödül düşecek.

Şampiyon İtalya kasasını da doldurdu… Grup maçlarının tamamını kazanarak üst tura çıkan Gök Mavililer, her galibiyet için 1.5 milyon Euro alırken gruptan çıkma kazancı olarak da 9 milyon 250 bin Euro gelir elde etti. Son 16 için 2 milyon Euro, çeyrek final için 3 milyon 250 bin Euro, yarı finalde 5 milyon Euro alan İtalyanlar, şampiyonluk primi olarak da 10 milyon Euro'yu kaptı.

Toplamda 34 milyon Euro (348 milyon TL) kazanan İtalya, turnuva öncesi futbolculara toplam ödülün yüzde 20'sini dağıtacağını açıklamıştı. Takıma toplam 6 milyon 800 bin Euro prim verilmesi beklenirken oyuncu başına 250-300 bin Euro (3 milyon TL) ödül düşecek.

"WEMBLEY FETHEDİLDİ"

GÖK Mavililer'in zaferi sonrasında İtalyan basınındaki şampiyonluk manşetleri de görülmeye değerdi...

La Gazzetta dello Sport:
"Çok güzel" Corriere dello Sport: "(Kupa) Bizim"
Tuttosport: "Sadece biziz"
La Repubblica: "Avrupa bizim, Wembley fethedildi"
Corriere della Sera: "Şampiyon biziz"
La Stampa: "Gök Mavililer, Wembley'i fethetti."
Libero: "Avrupa bizim."

İNGİLTERE'DE MATEM

1-0 öne geçilen maçta kaybedilen şampiyonluk İngilizler'i de derinden yaraladı. Ada halkı maçın ardından büyük bir yıkım yaşarken zaman zaman kavgalar da çıktı. Polis tutuklamalar yaparken gözyaşları da İngiltere sokaklarında sel oldu aktı!

BÜLENT TİMURLENK: 29 YILLIK HESABI KAPATTI

60 yıl sonra Dünya Kupası'na (2018) gidemediklerinde bir İtalyan yazar; "Bir kuşağı hatırasız bıraktınız" demişti. Çocuklar, Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları ile büyürler. Mancini takımı aldığında İtalya, FIFA sıralamasında 20, turnuvaya getirdiğinde 13. sıradaydı.

Ne Copa America'da Brezilya gerçek ev sahibiydi ne de bu kupayı kucaklasın denilen EURO 2020'nin gerçek ev sahibi İngiltere'ydi. Mancini'den 20 saat önce Maracana'da Messi, kaybettiği 2014 Dünya Kupası'nın rövanşını aldı.

Mancini ve can dostu Vialli de 92'de kaybettikleri Şampiyon Kulüpler Kupası'nın hesabını aynı statta Wembley'de kapattı. İtalyan teknik adam 11 Aralık 2013'te G.Saray'ın başında Juventus maçına çıktığında rakibin defans göbeğinde EURO 2012'yi finalde kaybetmiş Chiellini ve Bonucci vardı.

Mancini o gün Sneijder'in golü ile havalara uçarken Bonucci ve Chiellini, çimlere serilmişti. 8 yıl sonra Londra'da bu iki ustanın etrafına kurduğu ve kendisine Dünya Kupası'nda forma vermeyen hocalarına selam edercesine 22 futbolcusunu kullanan Mancini kupayı sonuna kadar hak etti.

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Şampiyon İtalya kasasını doldurdu! Futbolculara dev prim...
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