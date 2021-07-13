Son dakika: Real Madrid'den Kylian Mbappe operasyonu! 4 ismin bileti kesildi: Marcelo ve Bale...

Son dakika haberi... Futbol tarihinin son dönemde yükselen yıldızlarından birisi olan ve gelecekte adından sıkça söz ettirecek olan Kylian Mbappe, gelecek sezonun sonunda PSG'den ayrılacağını açıklamıştı. 2018 yılında transfer olduğu Fransız devinde parlayan Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın da vazgeçilmez ismi.
Geçtiğimiz sezondan itibaren Real Madrid'in ilgisi bulunan Kylian Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek.
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'de yola devam etmeyecek olan Mbappe için Real Madrid erken davranmak istiyor. Şu ana kadar yalnızca David Alaba'yı kadrosuna katan Madrid ekibi, yüksek bonservis bedeli ödemekte zorlanıyor.
İngiliz basınından Goal'ün haberine göre, Mbappe için 4 futbolcusunu gözden çıkaran Real Madrid, oyuncunun transferi için bonservis bedelini bu isimlerden karşılamak istiyor.
Real Madrid efsanesi Sergio Ramos ile sözleşme uzatmayan ve İspanyol oyuncuyu PSG'ye kaptıran Real Madrid, Marcelo, Isco, Gareth Bale ve Mariano Diaz ile yollarını ayırarak yüksek maaş bütçesinden kurtulmak istiyor.
Bu oyuncular ile yollarını ayırdığı takdirde geçtiğimiz yıllardan bu yana ilgisini sürdürdüğü Mbappe için görüşmelere başlayacak olan Real Madrid, transferi bitirmek istiyor.