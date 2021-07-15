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Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:07 Son Güncelleme: 15.7.2021 11:13

Adana Demirspor Trabzonspor'dan Flavio'yu istedi! Görüşmeler başladı...

YUNUS EMRE SEL
Adana Demirspor Trabzonspor'dan Flavio'yu istedi! Görüşmeler başladı...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha Flavio'ya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için resmi teklifte bulundu.

Adana Demirspor, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu kiralamak için resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, oyuncuya da görüşme yapması için izin verildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Geçen sezonun başında 1.2 milyon euro bonservisle Bahia'dan transfer edilen Flavio, bordo-mavili formayla 33 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Adana Demirspor Trabzonspor'dan Flavio'yu istedi! Görüşmeler başladı...
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