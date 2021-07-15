Adana Demirspor Trabzonspor'dan Flavio'yu istedi! Görüşmeler başladı...

Adana Demirspor, Trabzonspor'un 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu kiralamak için resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, oyuncuya da görüşme yapması için izin verildi. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
Geçen sezonun başında 1.2 milyon euro bonservisle Bahia'dan transfer edilen Flavio, bordo-mavili formayla 33 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.
25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun, Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.