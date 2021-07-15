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Giriş Tarihi: 15.7.2021 19:56 Son Güncelleme: 15.7.2021 20:02

Merih Demiral'a Premier Lig ve Serie A'dan ciddi takip! Juventus bonservisini belirledi...

Merih Demiral'a Premier Lig ve Serie A'dan ciddi takip! Juventus bonservisini belirledi...

Son dakika haberi... Juventus ve milli takımın başarılı savunmacısı Merih Demiral, Torino ekibinde geçirdiği sezonun ardından Avrupa devlerini peşine taktı. Juventus'un gelecek sezon ki kadrosunda düşünülmeyen Merih, transfer listesine konulan isimlerden birisi oldu. Juventus, belirlediği bonservis bedeline yakın yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak. Milli yıldız için farklı Avrupa kulüpleri şimdiden sıraya girmiş durumda.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, geçtiğimiz sezon yeteri kadar forma şansı bulamasa da potansiyeliyle Avrupa'dan farklı kulüpleri peşinde taktı. Juventus'un önümüzdeki sezon yapılanmasında düşünülmeyen Merih için Avrupa devleri sıraya girdi.

2019 yılında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Torino ekibinden ayrılmaya hazırlanan Merih Demiral, EURO 2020'de milli takımımızla mücadele etmiş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, finansal sorunlar yaşayan İtalyan devi Juventus, bonservis kazanabileceği oyuncuları elinden çıkarmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Tuttosport'un haberine göre, Merih Demiral için en az 35 milyon Euro bonservis bedeli bekleyen Juventus, altında gelen teklifleri kabul etmeyecek.

23 yaşındaki milli yıldızın peşinde ise Serie A ekiplerinden Atalanta, Premier Lig ekiplerinden Everton ve Tottenham bulunuyor.

Merih Demiral ile ciddi ilgilenen bu kulüplerin yakın zamanda Juventus'un kapısını çalması bekleniyor. Gelen teklifleri değerlendirecek olan Juventus, kararını verecek.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle ilk 11'e girmekte zorlanan Merih Demiral, Juventus formasını 24 maçta terletmişti.

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Merih Demiral'a Premier Lig ve Serie A'dan ciddi takip! Juventus bonservisini belirledi...
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