Son dakika... Sızdırılan ses kayıtlarında Beşiktaş detayı! Ronaldo, Mourinho, Del Bosque...

"RONALDO RUH HASTASI"

Ronaldo bir çılgın bir oyuncu. Bu adam bir aptal, hasta bir adam. Bu adamın normal olduğunu düşünüyorsun ama normal değil. Yaptığı son saçmalık, tüm dünyanın gözü önünde... Sizce neden böyle bir saçmalık yapıyor? Aptal ve ruh hastası. Normal biri değil. Rezil bir egosu var.