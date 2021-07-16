Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor. Görüşmelerde sona yaklaşan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, transferleri, düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.