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Giriş Tarihi: 16.7.2021 12:26 Son Güncelleme: 16.7.2021 12:29

Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı

DHA
Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü, 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlıların görüştüğü Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile sözleşme imzalamaya da çok yakın olduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor. Görüşmelerde sona yaklaşan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, transferleri, düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.

SAĞ KANAT VE HÜCUMA TAKVİYE
Kırmızı beyazlılar, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de 3 yıllık anlaşmayı planlayan kırmızı beyazlılarda, sözleşmelerde bazı maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.

7 TRANSFER
Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunda Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı renklerine bağladı.

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Antalyaspor, ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı
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