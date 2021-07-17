Son dakika: Fenerbahçe'nin kampında Mesut Özil fırtınası esti! Dikkat çeken Vitor Pereira ayrıntısı...

"Bu kampta ise yine sıcak fakat bu kez çok daha sakin bir kişilik karşıma çıktı. Yine herkese selamını veren, güler yüzüyle insanları karşılayan özellikleri devam ediyor. Ancak bu kez çok daha oturaklı bir görüntüsü var. Basın toplantılarında sorulara uzun yanıt vermesiyle meşhur olan Pereira, bu kez daha vurgulu ve kısa konuşmayı tercih etti."