Galatasaray'dan ayrılan Levent Şahin'den Fatih Terim ve milli takım sözleri

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra teklifler aldığını aktaran Levent Şahin, "Bundan 1 ay öncesine kadar beni onore eden, mutlu eden, mesleki anlamda tatmin eden değerli kulüplerden teklif aldım ama zamanın doğru olmadığını düşündüm. Dinlenmek ve gelişimime devam etmek açısından doğru zamanı bekledim, süreç de böyle devam ediyor" diye konuştu.

"ALİ SAMİ YEN'İ VE TARAFTARI ÖZLÜYORUM"

Galatasaray'da en çok neleri özlediği sorusuna Levent Şahin, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki özellikle Ali Sami Yen'i ve büyük Galatasaray taraftarını özlüyorum. Benim için çok farklı bir 3.5 yıldı. Arkadaşlarımı, Florya'yı ve hocamı özlüyorum. En çok neyi özlüyorsunuz derseniz, Ali Sami Yen ve Galatasaray taraftarı derim."